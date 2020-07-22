Минобороны Армении заявило об атаке спецназа Азербайджана

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Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанских военных на армянский боевой опорный пункт на границе, передает "Газета.ру".

Как написала пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян в Facebook, вечером во вторник, 21 июля подразделение специального назначения Азербайджана "предприняло очередную атаку на опорный пункт "Бесстрашный".

По ее словам, ВС Армении отразили нападение, нанеся противнику значительные потери. Предварительно, некоторые азербайджанские спецназовцы оказались "в западне", отметила Степанян. Она добавила, что с армянской стороны потерь нет.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются с 12 июля в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных и 11 раненых, включая одного мирного жителя.

В Баку сообщали, что конфликт начался из-за нарушения армянскими военными режима прекращения огня и обстрела азербайджанских позиций с помощью артиллерийских установок.

Ереван заявил, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт Армении. В МИД РФ указали, что Москва готова помочь в стабилизации ситуации.