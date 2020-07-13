Новый обстрел произошел на границе Азербайджана с Арменией

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Новый обстрел случился на границе Азербайджана с Арменией. Об этом передает ТАСС.
По данным Минобороны Азербайджана, ситуация на азербайджано-армянской границе на товузском направлении вновь обострилась в вечернее время.
"Армянская армия возобновила артиллерийский обстрел позиций азербайджанской армии. В ответ азербайджанская армия принимает адекватные меры", – отмечается в тексте.
В свою очередь, министерство обороны Армении подтвердило, что ВС Азербайджана в воскресенье вечером возобновили обстрел по позициям армянской армии. Об этом написала пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян в Facebook.
"Обстрел ведется из 82-миллиметровых минометов и танков в направлении Тавушской области", – подчеркнула Степанян.
По данным Баку, увеличилось число жертв столкновения. Так, от полученных ран скончался ее один азербайджанский солдат.
Ранее сообщалось, что на границе Азербайджана с Арменией произошло военное столкновение. В результате погибли два азербайджанских военнослужащих, еще пятеро получили ранения.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 1988 году из-за Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, при конфликте 1992–1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.
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