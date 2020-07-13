В МИД РФ выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе

13:29
Фото: АР/Vahan Stepanyan/PAN Photo
В министерстве иностранных дел России выразили серьезную озабоченность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД РФ.
Как уточняется, Москва готова оказать содействие для стабилизации ситуации.
"По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших", – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В МИД также заявили о недопустимости дальнейшей эскалации, которая угрожает безопасности региона.
"Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня", – говорится в заявлении.
В воскресенье вечером на границе Азербайджана с Арменией произошел новый обстрел. По данным Минобороны Азербайджана, ситуация обострилась на азербайджано-армянской границе на товузском направлении. По данным Баку, увеличилось число жертв столкновения. Так, от полученных ран скончался еще один азербайджанский солдат.
Ранее сообщалось, что на границе Азербайджана с Арменией произошло военное столкновение. В результате погибли два азербайджанских военнослужащих, еще пятеро получили ранения.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 1988 году из-за Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, при конфликте 1992–1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.
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