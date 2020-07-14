Два азербайджанских офицера погибли в конфликте с Арменией

13:24
Фото: youtube.com/ԶԻՆՈՒԺ MEDIA
Два азербайджанских офицера погибли в результате обстрела со стороны армянских военных, сообщает РИА Новости.
Они скончались утром в Товузском районе. Сообщается, что в ночь с 13 на 14 июля на данном участке продолжался боевой конфликт между армянскими и азербайджанскими военными.
"Генерал-майор Гашимов Полад и полковник Ильгар Мирзаев погибли", – сообщил замруководителя Минобороны Азербайджана, генерал-лейтненант Карим Валиев.
12 июля произошло столкновение на армянско-азербайджанской границе. В Баку сообщали, что конфликт начался из-за нарушения армянскими военными режима прекращения огня и обстрела азербайджанских позиций с помощью артиллерийских установок.
Ереван же считает, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт Армении. Сообщалось, что попытка завершилась неудачей и азербайджанцы понесли тяжелые потери. В Ереване действия военных соседней страны расцениваются как провокационные.
В МИД РФ выразили озабоченность событиями на армяно-азербайджанской границе. Отмечается, что Москва готова помочь в стабилизации ситуации, поскольку боевые действия все еще продолжаются.
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