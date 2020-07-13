В Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном

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Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские войска начали артиллерийский обстрел армянских позиций в направлении Тавушской области. Об этом сообщает News.ru.

По словам представителя ведомства, действия Азербайджана расцениваются как провокационные. При этом он подчеркнул, что армейские подразделения Армении дали на это нападение "адекватный ответ".

Степанян отметила, что в рядах азербайджанских военных не исключено увеличение потерь.

О возобновлении боевых действий на границе Азербайджана и Армении стало известно в ночь с 12 на 13 июля. Сообщалось, что огонь открыла именно армянская сторона.

Днем ранее, по словам представителя министерства обороны Армении, азербайджанская сторона попыталась захватить армянский опорный пункт. Военные были отброшены огнем.

Впервые конфликт между странами разгорелся в 1988 году из-за Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахская автономная область тогда объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года.

