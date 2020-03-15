Российско-турецкое патрулирование в Идлибе сократили из-за провокаций

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Министерство обороны РФ сократили российско-турецкое патрулирование из-за провокаций боевиков. Об этом сообщает "Интерфакс".

Военные отрабатывали участок трассы М-4 в Сирии.

"В целях предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяженность маршрута первого совместного патрулирования", – заявили в ведомстве.

Уточняется, что террористы пытались применять "живые щиты" из женщин и детей. В качестве меры реагирования турецкие военные будут дополнительной нейтрализовывать незаконные бандформирования.

Согласно последним договоренностям, совместное патрулирование России и Турции на трассе М-4 (Латакия - Алеппо) призвано стать гарантией недопущения возобновления вооруженного конфликта в регионе и обеспечить безопасность движения мирного населения.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня и ряд иных мер, нацеленных на урегулирование кризисной ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы запрещенной в РФ группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

