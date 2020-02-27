Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

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Боевики и турецкие военные пытаются сбить в Идлибе российские и сирийские самолеты, сообщает телеканал "Россия 24".

В сюжете отмечается, что они активно применяют переносные зенитные ракетные комплексы, атакуя позиции армии Сирии. Спасают же сирийских военных самолеты ВВС Сирии и ВКС России, рассказал корреспондент телеканала. Он уточнил, что российская и сирийская авиация применяет тепловые ловушки для защиты от огня ПЗРК.

"Турецкая артиллерия постоянно бьет по позициям сирийской армии. Более того, на позиции боевиков-террористов запрещенной в РФ группировки Хайят-Тахрир Аш Шам выезжают турецкие танки и наносят удары по домам, которые находятся в этом поселке", – говорится в сюжете.

Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о намерении 5 марта провести переговоры с Владимиром Путиным по ситуации в сирийском Идлибе. Он отметил, что странам нужно как можно скорее решить проблему сирийского Идлиба.

10 февраля стало известно, что правительственные войска Дамаска провели артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

Минобороны Турции заявило, что в ответ нанесло удар по 115 сирийским целям. При этом утверждается, что 101 бойца "нейтрализовали", уничтожили три танка и сбили вертолет.