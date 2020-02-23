Путин заявил о ликвидации террористов в Сирии

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Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии, тем самым предотвратив крупные угрозы для РФ на дальних рубежах, передает РИА Новости заявление президента России Владимира Путина.

"Сегодня безопасность России в надежных руках, наши офицеры и солдаты настойчиво, последовательно, на новом уровне ведут боевую учебу, наращивают свое воинское мастерство в ходе стратегических учений и тренировок, марш-бросков", – отметил российский лидер.

Отмечается, что российские военные не только не допустили распространения угрозы для государства, но и помогли сирийцам сохранить суверенитет государства.

В заключение свое речи на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества Путин поблагодарил всех участников боевых действий в сирийском регионе за службу.

Ранее Песков заявил, что Турция не выполнила сочинские соглашения по Сирии. Он добавил, что террористы все еще остаются в Идлибе и продолжают получать поддержку в виде амуниции, боеприпасов и военной техники.