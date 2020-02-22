Сирийские войска намерены сбивать нарушителей воздушного пространства

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В командовании вооруженных сил Сирии заявили, что расчеты ПВО получили приказ стрелять на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство республики, сообщает RT.

"Любое вторжение в воздушное пространство Сирии будет расценено как внешняя военная агрессия", – отметили в командовании, добавив, что противостоять агрессии будут всеми доступными способами.

В армии подчеркнули, что в момент обнаружения вражеских целей "будут приложены все усилия для их немедленного преследования и уничтожения".

Ранее сообщалось, что сирийские войска освободили часть территории демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что задача войск заключается в пресечении вылазок террористов, а не в выходе на границу.