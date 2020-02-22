ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

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Российские самолеты Су-24 ВКС нанесли удар по боевикам в зоне деэскалации в Идлибе, которые прорвались вглубь территории Сирии в результате атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. Ими уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при турецком обстреле были ранены четверо сирийских солдат.

21 февраля Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в сирийском Идлибе.

Путин и Эрдоган условились об активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу для снижения напряженности, прекращения огня и нейтрализации террористической угрозы. Также они подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.

Эрдоган в ходе разговора подчеркнул необходимость сдерживания режима президента Сирии Башара Асада в Идлибе и предотвращения гуманитарной катастрофы.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что у Москвы и Анкары нет проблем с ситуацией в Идлибе. По его словам, главной целью турецких военных в Идлибе является сирийский режим. Он подчеркнул, что Россия и Турция наладили хорошие контакты.

Накануне формирования вооруженной сирийской оппозиции, выступающие на стороне Турции, напали на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.

Протурецкие боевики прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. В результате ранения получили четыре сирийских военнослужащих.