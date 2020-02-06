МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

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В Сирии трагически погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

Точная дата, количество жертв и обстоятельства их гибели не уточняются. Известно лишь, что это произошло во второй половине января.

В МИД подчеркнули, что в это время военные попробовали ввести в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии "режим тишины", однако "террористы не только не снизили своей боевой активности, а, наоборот, нарастили атаки". В итоге за последние две недели они совершили свыше тысячи нападений.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что более сотни сирийских военнослужащих и мирных жителей были убиты или ранены за пределами зоны деэскалации. В МИД также добавили, что террористы не прекращают попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с применением ударных беспилотников.

Ранее Владимир Путин провел телефонную беседу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В разговоре президенты обсудили ситуацию в Сирии. Оба лидера выразили обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. При этом Путин обратил внимание турецкого коллеги на резкое возрастание активности террористов. По словам президента РФ, атаки боевиков сопровождались многочисленными жертвами среди мирного населения.