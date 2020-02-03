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В мире

21:32

В Минобороны Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/SEDAT SUNA/EPA

В министерстве обороны Турции заявили об ответных мерах Анкары на обстрел со стороны сирийской армии в Идлибе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министра обороты страны Хулуси Акара.

"Мы принимаем все меры в ответ на это нападение. Наши военные поразили 54 цели в Идлибе, нейтрализовали 76 сирийских солдат", – отметил он.

По словам Акара, военнослужащие Турции накануне дважды уведомляли коллег с российской стороны о перемещении сил в Идлибе.

Ранее министерство обороны Турции заявило о гибели четырех турецких военнослужащих в Идлибе при столкновении с сирийской армией. Еще девять человек получили ранения, состояние одного из них оценивалось как тяжелое. Позднее Анкара пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган также заявлял, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по Сирии. Он отмечал, что в последнее время в Идлибе участились нападения со стороны режима, поддерживаемого Москвой.

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