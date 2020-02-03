Войска Турции не уведомили Россию о передвижениях в Идлибе – ЦПВС

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Войска Турции не уведомили Россию о передвижениях в Идлибе, когда попали под огонь правительственных войск САР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

"Подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Серакаб", – говорится в сообщении.

Как сообщает RT со ссылкой на Минобороны Турции, число турецких военных, погибших при обстреле в сирийском Идлибе, возросло до шести.

Подчеркивается, что ответные обстрелы со стороны турецких ВС целей сирийской армии продолжаются "в рамках законной защиты". Анкара утверждает, что сирийцы вели обстрел, несмотря на уведомление о позициях военных.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун ранее заявил, что Анкара потребует дать разъяснения от виновных в гибели военных в Идлибе.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по Сирии. Турецкий лидер отмечал, что в последнее время в Идлибе участились нападения со стороны режима, поддерживаемого Россией.

Эрдоган заявлял, что если ситуация в Идлибе не нормализуется, то Анкара предпримет для этого все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.

Руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков рассказывал, что при обстрелах и атаках боевиков в САР с начала этого года погибли 55 сирийских военных. Ранения получили 94 военнослужащих Сирии. Жертвами обстрелов стал 71 мирный житель и 149 получили ранения. Боренков добавил, что с 9 января армия САР в Идлибской зоне 30 раз подверглась боевым атакам.

Режим прекращения огня вступил в силу в сирийской провинции Идлиб в полночь 12 января. В 13:00 по московскому времени свою работу начали три пропускных пункта для мирных жителей. Гуманитарные коридоры были подготовлены в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке и аль-Хадер на юге провинции Алеппо.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.

