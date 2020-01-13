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Политика

02:53

Глава Ливийской национальной армии Хафтар прибыл в Москву – СМИ

политика

Фото: AP/TASS/Mohammed El-Sheikhy

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в столицу РФ. По информации ливийского источника, в Москве главнокомандующий хочет провести переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

"Халифа Хафтар уже прибыл в Москву. <...> Ожидается, что в Москве они (Хафтар и Саррадж - прим. ред.) должны будут провести переговоры", – передает слова источника РИА Новости.

Уточняется, что приезд в Москву премьер-министра Правительства национального согласия Ливии Сарраджа ожидается в понедельник, 13 января.

Ранее 12 января Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила об установлении перемирия на западе страны. Отмечалось, что прекращение боевых действий начнется с полуночи по местному времени.

В этой связи президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Одной из тем беседы стало обсуждение вопроса политического урегулирования в Ливии.

Кроме того, Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби. В ходе этой беседы также были затронуты вопросы, связанные с ливийской проблематикой.

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