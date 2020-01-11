Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с ливийской проблематикой.

Так, российский лидер сообщил о результатах переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, прошедших 8 января в Стамбуле.

Глава российского государства отметил важность активизации усилий по скорейшему прекращению огня в Ливии и налаживания мирного процесса между конфликтующими сторонами.

Помимо этого были обговорены дальнейшие контакты на различных уровнях.

Ранее состоялись переговоры между Путиным и Эрдоганом. В ходе них лидеры государств поговорили о ситуации в Сирии и Ливии, а также об отношениях Ирана и Соединенных Штатов.