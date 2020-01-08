В Стамбуле начались переговоры Путина и Эрдогана

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В Стамбуле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи политики намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и обстановку в регионе. В частности, пойдет речь и о ситуации в Сирии и Ливии, а также об отношениях Ирана и Соединенных Штатов.

В настоящее время лидеры государств беседуют наедине. Ожидается, что по мере необходимости к ним будут подключаться профильные министры.

Эрдоган ранее заявлял, что желает поговорить с Путиным о достижении перемири в сирийском Идлибе и выполнении российско-турецкого меморандума по Сирии и ситуацию в Ливии.

Накануне Владимир Путин посетил Дамаск, где провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.