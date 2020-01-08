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Политика

01:56

Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани – Песков

власть политика

Фото: POOL/ТАСС/SERGEI CHIRIKOV

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в среду, 8 января, планирует затронуть вопрос о ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Сообщается, что журналисты спросили у Пескова, планируется ли обсуждение данного вопроса на встрече лидеров двух стран.

"Да", – ответил Песков.

Ранее Владимир Путин провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. В числе прочего российский лидер заявил, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась.

В ночь на 3 января США ударили по аэропорту Багдада, в результате чего погиб Сулеймани. Позднее госсекретарь Штатов Майк Помпео отметил, что некоторые жители Ирака и Ирана считают авиаудар актом свободы. Дональд Трамп же и вовсе написал, что генерал был ответственен за гибель миллионов человек, в числе которых и американцы.

Во время похорон Касема Сулеймани погибли 40 человек

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