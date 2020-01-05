Парламент Ирака потребовал вывести иностранные войска из страны

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Иракский парламент проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты призвали правительство Ирака "положить конец военному присутствию иностранных сил в республике" и разорвать соглашение с международной антитеррористической коалицией во главе с США.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди назвал резолюцию парламента "наилучшим решением".

Вопрос о прекращении военного иностранного присутствия в стране был поднят на фоне спецоперации американских военных, в результате которой погибли иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Ранее свою озабоченность ситуацией в Ираке выразили в МИД Италии, Армении, Египта. Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.

Президент РФ Владимир Путин также выразил озабоченность в связи с произошедшим. В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер указал на вероятные негативные последствия для ситуации в регионе.

