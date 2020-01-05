Командир ВС Ирана усомнился в угрозе Трампа ударить по 52 объектам

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Командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави усомнился в угрозе Дональда Трампа ударить по 52 объектам, сообщает IRIB.

"Сомневаюсь, что им хватит смелости сделать это в ходе возможного конфликта в будущем", – заявил он.

Накануне американский лидер сообщил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если США будут атакованы. По его словам, эта цифра соответствует числу американских заложников, захваченных Ираном в 1979–1981 годах при дипломатическом кризисе во время исламской революции.

29 декабря в регионе произошла эскалация напряжения после авиаудара США по объектам движения "Хезболла" в иракском городе Эль-Каим. 2 января при налете ВВС США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Операцию по уничтожению провели американские военные по указанию президента США Дональда Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров после случившегося заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право. По мнению Лаврова, произошедшее заслуживает осуждения.

Он обратил внимание, что действия американских властей чреваты тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Российский министр отметил, что такие шаги ведут к новому витку эскалации в регионе.

Озабоченность случившимся выразили также в МИД Италии, Армении, Египта, с сожалением отнеслись и в МИД Турции. Негативно отреагировали Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава МИД Ирана в разговоре с Генсеком ООН назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США.

В Минобороны РФ считают шаги Штатов недальновидными, ведущими к эскалации обстановки в Ближневосточном регионе. Это приведет к серьезным негативным последствия для всей системы международной безопасности, обратили внимание в министерстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила схожую точку зрения. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев полагает, что инцидент приведет к столкновениям американцев и радикалов-шиитов.

Помпео сказал, что часть населения Ирака и Ирана воспримет авиаудар американских сил как акт свободы. Дональд Трамп отметил, что Сулеймани был ответственен за гибель миллионов человек, в том числе американцев. Лидер США заключил, что иранского генерала нужно было устранить много лет назад.