Госдеп США призвал американцев покинуть Ирак из-за напряженности в стране

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Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на твиттер-аккаунт бюро консульских дел госдепа.

"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы призываем граждан США немедленно покинуть Ирак", – заявили в ведомстве.

Госдепартамент призвал американцев воспользоваться самолетом, если такая возможность существует, либо переправиться в другие страны по сухопутному пути.

Заявление для граждан США было сделано после того, как в Пентагоне подтвердили операцию американских военных против главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Мужчина погиб в результате ракетного обстрела.

В ходе операции военнослужащих США также погибли пять членов шиитского ополчения и двое его гостей, в том числе заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, ранее обвиняемый в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

В Совете Федерации РФ произошедший инцидент охарактеризовали как причину потенциального увеличения напряженности в регионе и столкновений между радикалами и американскими военными.

