Трамп положительно высказался о российской помощи Сирии

16 октября, 20:23
Фото: depositphotos/actionsports
Президент США Дональд Трамп заявил, что российская помощь Сирии – не причина для беспокойства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Сирия может получить какую-то помощь от России, и это отлично", – отметил глава Белого дома.
По словам Трампа, курды тоже "не являются ангелами". Американский лидер напомнил, что курдское ополчение в Сирии обладает хорошим оборонным потенциалом, поэтому вполне способно постоять за себя и без помощи Вашингтона.
15 октября Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за военной операции в Сирии. Как заявил госсекретарь Майк Помпео, указ призван оказать давление на Анкару, чтобы вынудить ее прекратить атаки на северо-восток САР. В Вашингтоне считают, что операция Анкары создает опасность для гражданских лиц, а также ведет к подрыву мира, безопасности и стабильности в регионе.
Как уточнил Минфин США, санкции введены против министерств обороны и энергетики Турции, а также против глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза. Кроме того, в черный список попал зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии. После этого глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США не отказываются от своих курдских союзников, но Вашингтон не будет вмешиваться в борьбу.
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