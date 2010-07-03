Эрдоган отказался встречаться с Пенсом в Анкаре

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в Анкаре. Такое заявление турецкий лидер сделал телеканалу Sky News.

"Я не буду проводить встречи ни с Пенсом, ни с Помпео", – подчеркнул Эрдоган. По его словам, с вице-президентом и госсекретарем США будут встречаться их турецкие коллеги – вице-президент Турции Фуат Октай и глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Накануне Белый дом опубликовал пресс-релиз, где говорится, что на 17 октября у Майкла Пенса, который посетит турецкую столицу с рабочим визитом, запланирована двусторонняя встреча с Эрдоганом. Как утверждают в США, на этой встрече Пенс должен "подтвердить намерение Трампа сохранять экономические санкции в отношении Турции", пока сложившаяся ситуация не разрешится.

Ранее стало известно, что Владимир Путин пригласил Эрдогана посетить Россию в ближайшие дни. Турецкий лидер ответил согласием, уточнили в Кремле. Кроме того, вечером 15 октября между российским и турецким лидерами состоялся телефонный разговор по инициативе Москвы. Путин и Эрдоган высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерение способствовать созыву Конституционного комитета в ООН.

9 октября Анкара начала военную операцию "Источник мира", направленную против курдских формирований на северо-востоке Сирии. Позже Эрдоган заверил, что согласовал свои действия с Москвой.

В ответ ЕС раскритиковал атаку турецкой армии, а американский лидер Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции.