Минобороны РФ опубликовало карту расстановки сил в Сирии

20:56
Фото: ТАСС/Андрей Грязнов
Минобороны России опубликовало карту, где указана расстановка сил на севере Сирии. Схема появилась на сайте военного ведомства.
Как уточнили в министерстве, карта представляет обстановку в САР по состоянию на 17:00 вторника, 15 октября. На ней видно, что турецкие войска вплотную приблизились к сирийской правительственной армии.
Карта показывает, что под контролем войск САР находятся город Манбидж, а также окрестности Табки, включая аэродром, три моста и две ГЭС.
Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска взяли под контроль Манбидж – крупный город в провинции Алеппо на севере Сирии. До недавнего времени его контролировали курды, а патрулировали американские войска. Однако 15 октября военные США покинули базы близ Манбиджа и направились в сторону границы с Ираком.
9 октября Анкара начала операцию "Источник мира", направленную против курдских формирований и запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Сначала удары по приграничным сирийским городам нанесла турецкая авиация, а затем войска Анкары перешли в наземное наступление.
Турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн и Телль-Абъяд. В ответ автономная администрация курдов и Дамаск договорились разместить сирийские войска на всей границе с Турцией, чтобы совместными усилиями противостоять Анкаре.
Прежде сирийских курдов поддерживал Вашингтон, но после начала операции "Источник мира" американцы объявили об отводе войск. Глава Пентагона Марк Эспер пояснил, что в Сирии войска США оказались зажатыми между турецкой армией и войсками САР. Штаты не собираются вести войну с Турцией ради защиты сирийских курдов, подчеркнул Эспер.
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