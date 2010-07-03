Песков оценил возможность военного конфликта России и Турции

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Россия не хотела бы думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы даже не хотели бы думать о таком варианте. Для этого существует немало связей между нашими военными, о которых я уже говорил", – сказал Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретаря президента РФ спросили, не пора ли Турции покинуть Сирию, поскольку задача борьбы с терроризмом выполнена. Песков ответил, что не может ответить на этот вопрос, так как "это сделать могут только военные".

В сентябре завершилась поставка компонентов второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов C-400 в Турцию. Они прибыли на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Россия начала поставку С-400 в Турцию в июле 2019 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории двусторонних отношений.

