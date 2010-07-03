Военный эксперт оценил позицию Турции по С-400

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал слова главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, который ранее объяснил причины закупки страной зенитных ракетных систем С-400 у России.

Он отметил, что С-400 сейчас является лучшей системой противовоздушной обороны в мире, самой современной и эффективной.

"Мы знаем бездарную работу системы Patriot во время войны в Персидском заливе в 2003 году, мы знаем о ее провале в Саудовской Аравии, когда хуситские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Турки выбрали то оружие, которое им нужно и которое будет надежно защищать их территорию и объекты", – сказал Литовкин в беседе с RT.

Он подчеркнул, что Турция намерена продемонстрировать свою самостоятельность, суверенитет и способность противостоять внешнему давлению.

В середине сентября завершилась поставка компонентов второй батареи российских ЗРК C-400 в Турцию. Комплексы прибыли на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.

Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля текущего года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории.

