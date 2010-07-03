Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок С-400

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Поставка компонентов второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 в Турцию завершена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого Минобороны.

"Сегодня завершилась поставка на авиабазу Мюртед в провинции Анкара компонентов второй батареи ЗРК С-400, начатая 27 августа", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время идет обучение персонала и установка систем ПВО. Ожидается, что они будут введены в действие в апреле 2020 года.

Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля 2019 года. Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории.

После начала поставок президент США Дональд Трамп заявил, что Турция больше не может рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Глава Белого дома назвал контракт России и Турции "несправедливым". Он посетовал на то, что Анкара планировала купить американские системы Patriot, однако администрация Барака Обамы "по глупости" отказалась от сделки.

12 августа министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна рассчитывает на поставки второй батареи зенитной ракетной системы С-400 в августе или сентябре. Он также уточнил, что США сделали Турции новое предложение по поводу приобретения комплексов ПРО Patriot. Как подчеркнул министр, взаимоотношения со Штатами должны развиваться в контексте стратегического партнерства.

