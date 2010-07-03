В Турции обозначили сроки поставки второй батареи С-400

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна рассчитывает на поставки второй батареи зенитной ракетной системы С-400 в нынешнем месяце или в сентябре. Об этом пишет ТАСС.

Акар добавил, что в настоящее время идет работа по определению места будущей дислокации комплекса. Он также уточнил, что США сделали Турции новое предложение по поводу приобретения комплексов ПРО Patriot. Как подчеркнул министр, взаимоотношения со Штатами должны развиваться в контексте стратегического партнерства.

Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля. Контракт на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории.

После начала поставок президент США Дональд Трамп заявил, что Турция не сможет рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Глава Белого дома назвал контракт России и Турции "несправедливым". Он посетовал на то, что Анкара планировала купить американские системы Patriot, однако администрация Барака Обамы "по глупости" отказалась от сделки.