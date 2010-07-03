Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

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Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил, что главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать Крым российским, так как Москва остается важным стратегическим партнером Стамбула. Его слова приводит РИА Новости.

"Если Анкара считает себя стратегическим партнером России, ей нужно понимать, что Крым – неотъемлемая часть России. Эрдоган понимает, что Крым принадлежит России. Для дальнейшего развития наших отношений остается только открыто сказать это народу", – подчеркнул Перинчек.

При этом он назвал Украину "американской марионеткой", своим противодействием Турецкому потоку угрожающей энергетической безопасности его страны. Вместе с тем Перинчек выразил недоумение по поводу действий украинского лидера Владимира Зеленского, который во время пресс-конференции с Эрдоганом призвал собравшихся почтить минутой молчания память четверых украинских военных, погибших в Донбассе.

"Когда украинская делегация встала, члены турецкого правительства сначала не могли понять, что им делать, и, переглянувшись, лишь в рамках гостеприимства простояли эту минуту", – отметил глава партии Vatan.

Ранее в ходе упомянутой пресс-конференции Эрдоган заявил, что Турция "не признала и не признает аннексию Крыма" и продолжит защиту прав крымских татар.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, который, как неоднократно указывала Москва, прошел с соблюдением международных норм, так что вопрос о статусе полуострова закрыт.