Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что Турция "не признала и не признает аннексию Крыма" и продолжит защиту прав крымских татар. На это глава крымской национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заметил, что крымские татары ассоциируют себя с Россией, а их представители делегированы во власть различных уровней. Его слова приводит РИА Новости.

"Эрдогану, прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма", – подчеркнул Умеров.

Он добавил, что подобные заявления ставят под сомнение искренность взаимоотношений между двумя странами.

До этого сенатор от Крыма Сергей Цеков отмечал, что "Крым будет жить без признания Турции". Главное, по словам Цекова, что Россия признает Крым своей составной частью, а мнение других стран не имеет принципиального значения. Сенатор резюмировал, что при составлении своей позиции Стамбул "не руководствуется правдой и реалиями".

Ранее Зеленский заявил, что Крым "обязательно возвратится в состав Украины". Он также рассказал о планах на законодательном уровне упростить получение разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, который, как неоднократно указывала Москва, прошел с соблюдением международных норм, так что вопрос о статусе полуострова закрыт.