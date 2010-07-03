Сенатор прокомментировал слова Эрдогана о Крыме

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что Турция, отказываясь признавать российский статус Крыма, не руководствуется правдой и реалиями, передает РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что Турция не признала и не признает аннексию Крыма и продолжит защиту прав крымских татар.

"Крым будет жить без признания Турции. Главное, что Россия нас признает своей составной частью. Для крымчан это самое главное, а мнение других стран – это постольку-поскольку", – заявил сенатор от Крыма.

Он подчеркнул, что Крым учитывает мнение турецкой стороны, но понимает, что они своей позицией не руководствуются правдой и реалиями, которые были на Украине в период государственного переворота, и не обращают внимания на то, что происходило в 2014 году.

"Мы учитываем мнение президента Турции, но будем строить свою политику исходя из своих национальных интересов", – добавил Цеков.

Он добавил, что Турция и Россия являются союзниками по многим вопросом международной повестки, поэтому странам осталось найти точки соприкосновения в крымском вопросе.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым "обязательно возвратится в состав Украины". Он также рассказал о планах упростить на законодательном уровне получение разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ.

Москва неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.

