МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым", – говорится в сообщении.

Ранее Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь по случаю Дня Военно-морского флота. Уточнялось, что премьер-министр будет находиться на полуострове в течение двух дней. Во время своего визита он должен встретиться с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым. Также запланировано совещание на тему реализации нацпроектов на полуострове.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.

