В Крыму объявили о готовности начать прием рейсов с Украины

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Международный аэропорт Симферополя готов к открытию авиарейсов с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризма Алексея Черняка.

"Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на прием рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины. В аэропорту есть пункты для приема рейсов из ближнего и дальнего зарубежья", – рассказал Черняк.

Он выразил мнение, что возобновление авиасообщения принесет пользу прежде всего Украине. "Крым гостеприимный регион и ждет иностранного туриста", – заключил председатель комитета.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.

С октября 2015 года между странами полностью прекратилось авиасообщение, а число следующих из России на Украину и обратно поездов сократилось в несколько раз.

