Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик выразил мнение, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский не сможет долго управлять страной. Он предположил, что его правление будет длиться год-два, а после чего его будет ожидать "новый кровавый майдан".
Сложившуюся ситуацию на Украине Жириновский сравнил с "раком четвертой степени", отметив, что "метастазы" распространились по всей стране. Он также обратил внимание на рухнувшую экономику на Украине, в связи с чем Зеленский не может удержаться у власти.
"После ВОВ таких 10 лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали. Вот они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А потом и его сметут. А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России", – заявил Жириновский.
Отношения между двумя странами испортились после госпереворота на Украине и вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году. По инициативе украинских властей были расторгнуты несколько двусторонних договоров, в том числе в военно-технической сфере и атомной энергетике. Позже были денонсированы соглашения в области телевидения и радиовещания, а также в области информации.
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