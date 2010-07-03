Фото: ТАСС/ZUMA/Pavlo Gonchar

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о желании украинцев "стать рабами". Об этом он написал в социальной сети в Facebook.

Турчинов отметил, что это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили максимальное количество голосов после 2014 года. По его словам, такие данные свидетельствуют о том, что "значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство".

Накануне состоялись досрочные выборы в Раду. В них приняли участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса, 225 человек, в стране избирается по партийным спискам, вторая половина – в мажоритарных округах.

Глава Центральной избирательной комиссии страны Татьяна Слипачук признала состоявшимися внеочередные парламентские выборы на Украине. Она подчеркнула, что не было обнаружено фактов, которые бы ставили под сомнение честность и прозрачность проведения нынешней парламентской кампании

Ранее средства массовой информации назвали главного кандидата на пост председателя Рады – им оказался руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. По словам одного из источников РБК в правительственных кругах Украины, Разумков "заслужил" этот пост, так как "вся организационная работа с самого начала была на нем". При этом глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко сказал, что принцип команды – не делить должностей до победы.

