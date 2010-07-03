Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду

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ЦИК Украины обработал уже 33,79% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщает "Интерфакс".

Согласно результатам, лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,15%). Также проходят "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,7%, "Евросолидарность" – 8,72%, ВО "Батькивщина" – 8,17% и "Голос" – 6,41%.

Пятипроцентный барьер пока не преодолевают Радикальная партия – 3,96%, "Сила и честь" – 3,73%, "Оппозиционный блок" – 3,22% и ВО "Свобода" – 2,34%. Партия Шария набирает 2,23% голосов, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,19% и "Гражданская позиция" – 1,08%.

Менее 1% набрали партия "Объединение "Самопомич", Партия зеленых, Рух новых сил Саакашвили, Аграрная партия, Сила людей, Сила права, Социальная справедливость, "Патриот", "Незалежнисть", "Объединение "Факел".

Досрочные выборы в Раду начались на Украине утром 21 июля. В выборах приняли участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половину депутатского корпуса, то есть 225 человек, на Украине избирают по партийным спискам, а вторую половину – в мажоритарных округах.

Ранее украинский ЦИК отказался регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заявления были поданы от граждан России, которые по закону Украины "не могут быть официальными наблюдателями", пояснили в избирательной комиссии.