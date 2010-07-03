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17:19

В Госдуме прокомментировали намерение Зеленского люстрировать администрацию Порошенко

власть политика

17:19

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Фото: president.gov.ua

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал предложение Владимира Зеленского люстрировать всех высших должностных лиц, занимавших должности в период правления Петра Порошенко.

"Думаю, до парламентских выборов это решение не будет принято. Закон на этот счет не разработан, не внесен и не будет обсуждаться уходящим составом Верховной рады", – цитирует Затулина RT.

Он также заявил, что не приходится сомневаться в желании Зеленского люстрировать своих политических противников, однако будет ли он настаивать на этом после выборов в Раду – вопрос.

Затулин полагает, что для привлечения администрации Порошенко к ответственности есть все основания. По его мнению, предыдущая украинская власть завела страну в тупик, и граждане Украины отказали им в доверии.

Ранее Зеленский предложил люстрировать всех высших должностных лиц, которые занимали руководили страной с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

По его словам, сейчас идет работа над законопроектом, а действия "всех указанных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку".

Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу по Украине в любом формате, однако встреча должна быть проработана. Кроме того, в Киеве должно быть окончательно сформировано правительство.

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власть политика

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