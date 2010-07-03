В Госдуме оценили предложение советника Зеленского переименовать Россию

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал предложение переименовать Россию, которое прозвучало от советника Владимира Зеленского Никиты Потураева.
"Пускай они занимаются своими переименованиями, россияне сами решат, как называть нашу страну. Есть вообще этика, воспитанность, образованность, поэтому такие заявления могут делать люди, за которыми ничего не стоит", – сказал Катенев в беседе с RT.
Ранее советник Зеленского предложил переименовать Россию в "Московию", а русский язык – в "российский". Потураев также обозначил, что на Украине сейчас есть государственный украинский язык. Кроме того, существуют языки национальных меньшинств, в том числе и русский.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что русский язык может получить особый статус в Донбассе. Украинский президент отметил, что нужно дать говорить людям на том языке, на котором они сами хотят.
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