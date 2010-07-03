Странное поведение Зеленского обсуждают в Сети

В интернете появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя странным образом. Кадры были сняты на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде.

По мнению пользователей Сети, во время заседания Зеленский находился под воздействием сильнодействующих препаратов.



Однако некоторые комментаторы сочли, что президент Украины очень устал, и в его поведении видны признаки стресса.

Ранее Владимир Путин на ежегодной прямой линии назвал президента Украины талантливым человеком, уточнив, что имеет в виду выступления Зеленского в КВН.