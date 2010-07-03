Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады

Позднее сотрудники пресс-службы Зеленского исправили ошибку, указав, что Торонто – столица провинции Онтарио.
Бывший вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко решила провести "ликбез" и рассказала о столицах некоторых стран, однако сама совершила ошибку, назвав Гаагу столицей Нидерландов.
"Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию", – написала вице-спикер в Facebook.
Зеленский посетил Канаду в начале июля. Во вступительном слове на конференции он позволил себе небольшую шутку. Украинский президент начал выступление на английском языке, но очень быстро перешел на украинский.
Тогда же глава МИД Канады Христя Фриланд объявила, что страна предоставит 45 миллионов долларов на поддержку Украины. Из этих средств 25 миллионов долларов будут направлены на государственные реформы.
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