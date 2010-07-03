Эксперт оценил решение Канады выделить Украине 45 млн долларов

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Канада на данный момент является главным спонсором Украины. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Специалист считает, что пока Владимир Зеленский "едет туда, куда его зовут".

"В США на таких условиях его пока не приглашают. С европейцами он встретился, но там деньги будет получить значительно сложнее, особенно сейчас, после того как власть в ЕС поменялась", – цитирует RT Брутера. Политолог также отметил, что Канада вряд ли сможет определять внутреннюю ситуацию на Украине.

Президент Украины сейчас находится с официальным визитом в Оттаве. Глава МИД страны Христя Фриланд объявила, что Канада предоставит 45 миллионов долларов на поддержку Украины. Из этих средств 25 миллионов долларов будут направлены на поддержку реформ в стране.

Достигнуты и другие договоренности. В частности, Оттава и Киев согласовали "поставку бронетехники". Ранее Канада поставляла Украине только вооружение несмертельного действия: приборы ночного видения, бронежилеты, военную форму и обувь.

