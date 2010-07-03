Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции

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Владимир Зеленский во вступительном слове на конференции в канадском городе Торонто позволил себе небольшую шутку. Украинский президент начал выступление на английском языке, но очень быстро перешел на украинский, сообщает РИА Новости.

"Привет. Дорогой премьер-министр (Канады Джастин Трюдо. – Прим. ред.), дорогие друзья, дамы и господа. Это все. Теперь на украинском", – произнес Зеленский на английском. Это вызвало смех у большинства участников конференции.

Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной прямой линии назвал президента Украины талантливым человеком, уточнив, что имеет в виду выступления Зеленского в КВН.