Симоньян на украинском языке призвала Зеленского освободить Вышинского

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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к Владимиру Зеленскому на украинском языке с просьбой помочь освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает RT.

"Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это", – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее адвокат журналиста Андрей Доманский заявил, что 3 июля пройдет заседание, на котором будет рассмотрено изменение меры пресечения. Защита рассчитывает на смягчение, в том числе на домашний арест.

Вышинский уже обращался за помощью к Владимиру Путину, пообещав, что откажется от украинского гражданства. Президент РФ назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность".

Кирилла Вышинского задержали 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Спустя два дня Херсонский городской суд вынес постановление об аресте. 7 мая 2019 года суд продлил арест Вышинского до 22 июля.

