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11:01

На Украине начались досрочные выборы в Раду

за рубежом политика

11:01

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Фото: ТАСС/Zuma

На Украине начались досрочные выборы в Верховную раду, сообщает РИА Новости.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Всего в выборах участвуют 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, другую половину – в мажоритарных округах.

Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Яременко провели опрос, который показал, что по итогам парламентских выборов в Верховную раду пройдут четыре партии. В парламент попадают "Слуга народа" (42,5 процента), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (15,1 процента), "Европейская солидарность" (8,1 процента) и "Батькивщина" (7,6 процента). Остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер.

Ранее в ЦИК Украины отказали в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Такое решение объяснили тем, что поданные заявления являются от граждан России, которые в соответствии с законом Украины "не могут быть официальными наблюдателями". До этого в ЦИК Украины заявляли, что зарегистрировали 436 официальных международных наблюдателей на выборы в Раду.

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