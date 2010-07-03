В ЦИК Украины заявили, что выборы в Раду состоялись

Внеочередные парламентские выборы на Украине признаны состоявшимися, объявила глава Центральной избирательной комиссии страны Татьяна Слипачук. Об этом сообщает "Интерфакс".
Слипачук подчеркнула, что не было обнаружено фактов, которые бы ставили под сомнение честность и прозрачность проведения нынешней парламентской кампании.
После обработки половины голосов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" имеет в своем активе 42,45%. Вместе с ней в парламент проходят еще четыре партии: это "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,88% голосов), "Европейская солидарность" бывшего президента страны Петра Порошенко (8,64%), "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко (8,01%) и партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,38%).
Досрочные выборы в Раду начались утром в воскресенье, 21 июля. В них приняли участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса, 225 человек, в стране избирается по партийным спискам, вторая половина – в мажоритарных округах.
Ранее средства массовой информации назвали главного кандидата на пост председателя Рады – им оказался руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. По словам одного из источников РБК в правительственных кругах Украины, Разумков "заслужил" этот пост, так как "вся организационная работа с самого начала была на нем". При этом глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко сказал, что принцип команды – не делить должностей до победы.
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