Политолог оценил предварительные результаты выборов в Верховную раду

09:35
09:35
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Фото: ТАСС/Serhii Hudak/Ukrinform via ZUMA Wire
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал результаты проверки трети протоколов на выборах в Верховную раду.
По его мнению, у партии Владимира Зеленского "Слуга народа" уже есть большинство голосов, и ничего принципиально не изменится. В целом же, отмечает эксперт, результаты по пропорциональной системе сильно похожи на те данные, которые давали социологи.
"Несмотря на то что необходимые 3% набрали достаточно много партий, никто из оставшихся не был близок к тому, чтобы пройти пятипроцентный барьер", – цитирует его RT.
В то же время Брутер подчеркнул, что результаты по мажоритарным округам стали для всех большой сенсацией и неожиданностью. Он напомнил, что некоторые социологи давали для "Слуги народа" очень скромные результаты по одномандатным кругам, другие давали умеренные. В действительности партия президента выиграла примерно половину или даже больше округов.
Эксперт уверен, что Зеленский теперь полностью контролирует ситуацию в стране и за нее отвечает.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины обработал уже 33,79% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Согласно результатам, лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" (42,15%). Также проходят "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,7%, "Евросолидарность" – 8,72%, ВО "Батькивщина" – 8,17% и "Голос" – 6,41%.
Досрочные выборы в Раду начались на Украине утром 21 июля. В выборах приняли участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половину депутатского корпуса, то есть 225 человек, на Украине избирают по партийным спискам, а вторую половину – в мажоритарных округах.
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