В Киеве объяснили успех "Слуги народа" на выборах

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Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с ИА "НСН" объяснил лидерство партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную раду.

"Это инерция людей, которая по-прежнему ему доверяет, а ему сейчас доверяют более 65%", – отметил Погребинский, добавив, что на президентских выборах Зеленский получил 73%, так как многие голосовали не за него, а против Порошенко.

Также эксперт обратил внимание на то, что украинский лидер остается самым популярным политиком страны с чрезвычайно высоким уровнем доверия. Вместе с тем директор Центра политических исследований и конфликтологии порассуждал о возможном объединении "Слуги народа" с другими силами для формирования большинства.

Первый вариант, по мнению Погребинского, – это однопартийное большинство без коалиции. Второй вариант – попытка договориться с "Голосом".

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук объявила, что внеочередные парламентские выборы признаны состоявшимися. По итогам обработки 50% голосов партия Зеленского "Слуга народа" набирает 42,45%. Также в парламент проходят "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,88% голосов), "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко (8,64%), "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко (8,01%) и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука (6,38%).