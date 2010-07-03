Зеленский уволил 11 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов. Своего поста, в частности, лишился украинский посол в США Валерий Чалый. Указы об этом были опубликованы на сайте украинского лидера 19 июля.
Кроме того, Зеленский освободил от занимаемых должностей послов Украины в Марокко, Армении, Иордании, а также посла в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили. Указами президента были сняты с постов украинские послы в ЮАР, Туркменистане и на Кипре, а также посол во Вьетнаме и Камбодже.
Помимо них, украинский лидер уволил посла страны в Нигерии, Гане, Бенине, Сьерра-Леоне и посла в Ватикане.
Также сообщается об инциденте, который произошел во время осмотра Зеленским экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. На YouTube появились кадры, где президент Украины оттолкнул министра обороны Степана Полторака. Причины такого поступка не указываются.
Ранее Владимир Зеленский устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области. Журналисты пожаловались украинскому лидеру на криминалитет и коррупцию в регионе и непонятную ситуацию с деньгами, выделенными на ремонт аэропорта в Николаеве. Президент резко раскритиковал и. о. главы областной администрации Вячеслава Боня. Когда в конфликт вмешался директор аэропорта Федор Барна, Зеленский в возмущении посоветовал присутствующим "дальше самим разбираться".
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