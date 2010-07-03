В Крыму считают, что Зеленский берет пример с Путина

Фото: ТАСС/ЕС. Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Wire

Президент Украины Владимир Зеленский начал брать пример с Владимира Путина, считает глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Так он прокомментировал планы украинского лидера открыть мост через Днепр, проехав по нему за рулем КамАЗа.

Речь идет о пари, заключенном Зеленским с мэром Днепра Борисом Филатовым. Давно ремонтирующийся Новый мост через Днепр сдадут в эксплуатацию к 14 сентября, иначе Филатов покинет пост. При этом, как пояснил руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан, Зеленский сам откроет мост и проедет по нему на КамАЗе.

"Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба – президента России Владимира Путина. Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров", – цитирует Гемпеля РИА Новости.

По словам депутата, украинский президент в качестве гостя может проехаться и по Крымскому мосту.

Мост в Крым из Краснодарского края стал самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Движение по нему открыли в прошлом мая. Глава государства отправился по мосту на КамАЗе с колонной из грузовиков, которые проверяли сооружение на прочность. За год по мосту проехали пять миллионов машин и автобусов.

Железнодорожную часть должны запустить в декабре 2019 года. Первый железнодорожный путь уже достроен.