В Крыму считают, что Зеленский берет пример с Путина

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Президент Украины Владимир Зеленский начал брать пример с Владимира Путина, считает глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Так он прокомментировал планы украинского лидера открыть мост через Днепр, проехав по нему за рулем КамАЗа.
Речь идет о пари, заключенном Зеленским с мэром Днепра Борисом Филатовым. Давно ремонтирующийся Новый мост через Днепр сдадут в эксплуатацию к 14 сентября, иначе Филатов покинет пост. При этом, как пояснил руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан, Зеленский сам откроет мост и проедет по нему на КамАЗе.
"Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба – президента России Владимира Путина. Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров", – цитирует Гемпеля РИА Новости.
По словам депутата, украинский президент в качестве гостя может проехаться и по Крымскому мосту.
Мост в Крым из Краснодарского края стал самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Движение по нему открыли в прошлом мая. Глава государства отправился по мосту на КамАЗе с колонной из грузовиков, которые проверяли сооружение на прочность. За год по мосту проехали пять миллионов машин и автобусов.
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