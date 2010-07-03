Пять миллионов машин и автобусов проехали по Крымскому мосту за год

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Мост через Керченский пролив за год проехали пять миллионов машин и автобусов. Об этом сообщает информационный центр "Крымский мост".

Учитывался транспорт, который пересекал мост в обе стороны – в Крым и в Краснодарский край. За 12 месяцев с момента открытия движения по конструкции проехались почти 500 тысяч грузовиков и свыше 60 тысяч автобусов.

В инфоцентре уточнили, что годовой трафик втрое превысил показатель паромной переправы.

"Первый в истории моста рабочий год прошел в штатном режиме: связь между материком и полуостровом не прерывалась, несмотря на частые штормы в Керченском проливе", – сказано в сообщении.

За это время автовладельцы и перевозчики сэкономили более 16 миллиардов рублей, поскольку за один рейс на пароме они платили от 1,5 до 19,5 тысячи рублей в зависимости от типа и габаритов машины.

Длина Крымского моста 19 километров. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, а грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта намечен на декабрь 2019 года.

