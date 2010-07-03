На подходах к Крымскому мосту установят сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по производству российской компании "Скантроник Системс" Сергея Симочко.
Первый в России инспекционно-досмотровой комплекс для контроля железнодорожных вагонов ввели в эксплуатацию в 2018 году в пункте пропуска Забайкальск на границе с Китаем. Сейчас строятся еще два комплекса.
Сканеры созданы компанией "Скантроник Системс" на основе научных разработок Лаборатории электронных ускорителей МГУ. В них используется уникальный линейный ускоритель, позволяющий досматривать объекты на скорости до 70 километров в час.
Комплексы распознают материалы по эффективному атомному номеру, и оценивают массу груза с погрешностью не более 10 процентов. К настоящему времени Лаборатория электронных ускорителей МГУ поставила заказчикам более 30 ускорителей.
14 марта сообщалось, что на железнодорожной части Крымского моста в обоих направлениях уложили 19 из 38 километров рельсов. Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на базе, развернутой на Таманском полуострове.
Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря. Планируется, что билеты начнут продавать за 90 дней.
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